К 23 февраля в школах Ставрополя открыли 10 «Парт Героев»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя.

В Ставрополе ко Дню защитника Отечества открыли 10 «Парт Героев».

Первая парта появилась еще в начале месяца в лицее №35. Там парту открыли в честь Героя России, лейтенанта, участника специальной военной операции Анатолия Ищенко.

Еще 9 парт с портретами, биографией и историей подвигов ставропольцев открыли на этой неделе в преддверии 23 февраля.

Так, в школе №11 открыли парты имени Ивана Алексеевича Бурмистрова, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, и участника специальной военной операции Артема Чичяна.

В школе №42 установили парту с данными Василия Егоровича Знаменщикова, участника Великой Отечественной войны, а в гимназии №24 появилась парта имени Михаила Ядрова, российского государственного деятеля, генерал-лейтенанта юстиции.

Еще одна именная парта была установлена в школе №29. Ее посвятили памяти Павла Буравцева, участника боевых действий в Афганистане. В школе №26 лучшие ученики будут сидеть за партой имени Валерия Ядвиго, участника контртеррористической операции на Северном Кавказе, погибшего в Чечне.

В кадетской школе имени Ермолова А.П. открыли парту Героя Российской Федерации, участника Чеченской войны, Владимира Чепракова. В школе №2 появилась парта Александра Коленкина, участника боевых действий в Чечне, а в школе №21 установлена парта в честь погибшего участника специальной военной операции Романа Вдовыдченко.

Всего в 27 ставропольских школах установлено 48 «Парт Героев», право сидеть за которыми предоставляется лучшим ученикам.