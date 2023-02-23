Ставрополь отметит День защитника Отечества праздничным салютом

Салют прогремит в Ставрополе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В День защитника Отечества в 21:00 праздничный салют прогремит в девяти городах Юга России: Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Новороссийске, Каспийске, Севастополе, Керчи, Новочеркасске и Ставрополе.

Залпы из орудий и пусковых установок произведут артиллеристы Южного военного округа.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО, в проведении салютов будет задействовано более полусотни орудий различных типов, включая гаубицы, дивизионные пушки, салютные и фейерверочные пусковые установки.

Артиллеристы произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд.