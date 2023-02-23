Жительница Кисловодска отдала мошенникам 460 тысяч рублей

Мошенники действовали по обкатанной схеме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвой мошенников стала жительница Кисловодска. Она оформила кредит на 460 тысяч рублей и все деньги перевела аферистам.

Мошенники действовали по уже давно обкатанной схеме. Неизвестный позвонил женщине и представился сотрудником банка. Он убедил ее в том, что кто-то пытается незаконно оформить на нее кредит. Чтобы пресечь противоправное деяние, он рекомендовал ей самой оформить кредит, а деньги перевести на безопасные счета, заверив, что в дальнейшем займ будет аннулирован.

Женщина, действуя по указанию неизвестного собеседника, сделала 25 переводов. Обман вскрылся спустя время, когда женщина выяснила, что кредитные обязательства с нее не сняты. Ей пришлось обращаться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.