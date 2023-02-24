В Северо-Кавказстате составили среднестатический портрет ставропольца

В возрасте от 30 до 40 лет вступают в брак - 19% ставропольцев.

К празднику - Дню защитника Отечества в Северо-Кавказстате сформировали среднестатический портрет мужчины, который живет в Ставропольском крае. Как рассказали в ведомстве, в настоящее время в регионе доля женского населения превалирует над мужской, но мальчиков рождается за последние месяцы больше, чем девочек. Всего на Ставрополье проживает 1,3 миллиона мужчин, их количество за 10 лет выросло на 5,6%.

Средний возраст мужчины, проживающего на территории Ставропольского края - составляет 38 лет. Из общего количества - 60% проживают в городах, еще 40 - на сельских территориях.

По данным Северо-Кавказстата, примерно 30% мужчин связывают себя семейными узами в возрасте от 25 до 29 лет, около 21% - в возрасте от 20 до 24 лет и только 19% вступают в брак в возрасте от 30 до 34 лет.

По статистике, 51% мужчин на Ставрополье заняты в трудовом секторе. На должности руководителя мужчины обычно получают больше женщин на 25%, а вот среди специалистов и рабочих - на 1,4%.