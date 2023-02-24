На Ставрополье водитель на летней резине спровоцировал смертельное ДТП

Пассажира отечественной легковушки забрали в реанимацию. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В региональной Госавтоинспекции собщают, что в Арзгирском городском округе начинающий водитель на летней резиной спровоцировал ДТП, в котором погиб сам, а его пассажира госпитализировали с тяжелыми повреждениями.

Автоавария произошла 23 февраля в 23:30 на 74 км автодороги «Урожайное - Турксад - Арзгир». За рулем автомобиля «Лада Приора» находился 22-летний водитель, который не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, а легковушка еще несколько раз перевернулась. От полученных травм водитель скончался при госпитализацию в больницу.

В настоящее время за жизнь 23-летнего пассажира борются врачи, он был экстренно переведен в реанимацию Буденновска.

- Установлено, что погибший водитель, житель Арзгирского округа, получил права всего 5 месяцев назад, - уточнили в ведомстве.

По факту автоаварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка, специалисты выяснили, что на автомобиле были установлены летние покрышки.