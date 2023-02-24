Сотрудники полиции изъяли у жителей Ставрополья банку и пакеты с растительными наркотиками

В Антинаркотической комиссии Ставрополья рассказали, что нашли у двух жителей края запрещенные вещества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Антинаркотической комиссии Ставрополья рассказали, что накануне изъяли у двух жителей края наркотики растительного происхождения. Оба «садовода» хранили их у себя дома.

Сотрудники полиции в станице Новотроицкой в ходе проверки информации изъяли у 51-летнего местного жителя стеклянную банку и 2 полимерных пакета с марихуаной общей массой 460 грамм.

Еще у одного жителя края нашли 320 грамм каннабиса. Обыски проходили у жителя Труновского городского округа. Мужчина пояснил полицейским, что хранил наркотик растительного происхождения для личного потребления.

- В отношении любителей «травки» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), им грозит от 3 до 10 лет реального срока, - прокомментировали «интересные находки» в ведомстве края.