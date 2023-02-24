Пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом «Краснодар-Махачкала» перевели в больницы Дагестана

Троих раненых в ДТП в Ингушетии перевели в больницы Дагестана. Фото: Минздрав РД.

В Минздраве республики Дагестан рассказали, что всех пострадавших в ДТП в Ингушетии с рейсовым автобусом «Краснодар-Махачкала» перевели в больницы Дагестана. Соответствующее поручение дала министр здравоохранение РД Татьяна Беляева.

- Вчера троих раненых, двое из которых в тяжелом состоянии, бортом Медицинского вертолета транспортировали в Махачкалу. В полете помощь им оказывали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф, - рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что состояние всех госпитализированных - пострадавших стабильное, за время полета никаких осложнений не возникло. Сейчас они продолжат идти на поправку в Республиканском центре травматологии и ортопедии.

Напомним, что ДТП с участием рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала» произошло в Ингушетии 16 февраля 2023 года. В страшной аварии погиб один из двух водителей автотранспорта, еще 14 человек пострадали, а всего в салоне автобуса находились 19 человек.