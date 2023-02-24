В Невинномысске подросток попал на мотоцикле в аварию с легковушкой

Подросток на мотоцикле попал в автоаварию. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали об инциденте с подростком. В Невинномысске 15-летний юноша на мотоцикле попал в автоаварию.

По данным ведомства, ДТП произошло 23 февраля примерно в 23:00 на улице Апанасенко. Мужчина за рулем иномарки «Хендэ Солярис», совершая поворот, не предоставил преимущество в движении. В итоге столкнулся с подростком на мотоцикле «Сузуки». 15-летнего пострадавшего забрали в больницу с открытым переломом бедра.

Как стало известно, 25-летний водитель, житель Невинномысска ранее за нарушение ПДД не привлекался, а в момент аварии был трезв. Пострадавший подросток, как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, выехал на дорогу с разрешения взрослых. Однако у него нет прав.

- Мотоцикл с летней резиной является спортинвентарем, который не предназначен для зимних поездок по дорогам общего пользования, - напомнили жителям края в ведомстве. Теперь родители подростка могут быть привлечены к административной ответственности.