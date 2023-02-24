Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту гибели мальчика-инвалида в Дагестане

Во время возгорания в доме находился мальчик-инвалид. Он погиб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе процессуальной проверки по факту пожара, в котором погиб мальчик-инвалид.

Напомним, трагедия произошла накануне в селе Новомонастырское в Дагестане. Возгорание произошло в частном доме 50-летнего мужчины. В момент пожара в жилом помещении находился 12-летний с ограниченными возможностями, он пытался выбраться из дома, но спастись так и не смог. Его тело обнаружили прибывшие на место ЧП спасатели.

По предварительным данным МЧС по республике Дагестан, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

- По данному факту организована процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали гибель мальчика-инвалида в Следственном Комитете Российской Федерации.