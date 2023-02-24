В Дагестане сошли две лавины

В результате схода лавин 9 населенных пунктов остались отрезанными от дорог. Архив "КП"/Яринская Ирина

В МЧС по республике Дагестан сообщили, что в Рутульском районе сошли две лавины. Жертв и пострадавших нет, но девять населенных пунктов остались без автомобильного сообщения.

Инцидент произошел в Рутульском районе на 37 км автодороги Рутул–Лучек–Джиных в населенном пункте Цахур Рутульского района и на 40 км - сошли две лавины общим объемом примерно в 3500 м3.

- Начало работ запланировано к 15:30, - сообщили в Дагавтодор. Для расчистки дорог перебрасывают всю необходимую технику.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что сноубордисты из Москвы спровоцировали лавину в горах КБР и сами оказались в снежном плену. Кадрами спасательной операции поделились в МЧС России.