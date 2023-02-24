Ставропольцы напекли и отправили бойцам на СВО 20 тысяч блинов

Фото: стоп-кадр видео из Телеграм-канал главы Ставрополья

Ставропольцы решили порадовать своих земляков на Масленицу и отправили военнослужащим традиционные праздничные угощенья: блины, пироги и пирожки. О символичной акции рассказал в своих социальных сетях глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Изначально с инициативой испечь угощения для бойцов выступили жители Предгорного округа. Позже идея нашла отклик в сердцах и других ставропольцев - их поддержали в других муниципалитетах края. Как уточнил Владимир Владимиров, масленичные угощения собирали не только волонтеры, но и все желающие. Всего ставропольским военнослужащим напекли и отправили 20 тысяч блинов.

- К защитникам уехала полная «Газель» угощений — задача была довезти свежеиспеченные блины. Посылка уже доставлена. Добрый поступок земляков — пример для всех нас, -

прокомментировал акцию земляков губернатор края.