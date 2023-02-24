По факту смертельного ДТП на Ставрополье с участием двух легковых автомобилей возбуждено уголовное дело

Еще два пассажира отечественной легковушки находятся в реанимации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что по факту ДТП, в котором разбились семь человек, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Расследованием этого уголовного дела занимается следственный отдел ОМВД России по Георгиевскому городскому округу.

Напомним, страшная автоавария, в которой погибли сразу 7 ставропольцев, произошла в Георгиевском городском округе, 24 февраля 2023 года, на трассе «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» вблизи села Обильного.

Как сообщали в Госавтоинспекции Ставропольского края, водитель иномарки «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения и врезался в «семерку». В результате лобового столкновения на месте погибли сразу 6 человек, еще один пассажир отечественного авто скончался в реанимационном отделении больницы. Состояние еще двух пассажиров - пока неизвестно, они были госпитализированы с тяжелыми повреждениями в медучрждение.