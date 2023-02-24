В Дагестане завели уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика-инвалида

Во время пожара в доме находился мальчик-инвалид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После пожара в частном домовладении в Дагестане завели уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть человека. В горящем доме погиб 12-летний мальчик с ДЦП.

По версии следствия, возгорание произошло 23 февраля в доме по улице Гагарина в селе Новомонастырское. Причиной пожара стали перегрузка электросети и воспламенение розетки.

До приезда пожарных огонь тушили соседи, им удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Когда пожарные справились с огнем, в гостиной нашли обгоревшее тело подростка, который с детства страдал ДЦП. Во время пожара он не смог самостоятельно выбраться из помещения. - Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали обстоятельства трагедия в официальном пресс-релизе СУ СКР по республике Дагестан.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву доложить о ходе процессуальной проверки по факту пожара, в котором погиб мальчик-инвалид.