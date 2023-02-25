В Ставрополе с 22 марта подорожает проезд в автобусах 15А

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В автобусах №15А Ставрополя вывесили объявление о планах увеличить стоимость проезда.

Перевозчик предупреждает пассажиров, что с 22 марта 2023 года цена вырастет до 30 рублей. Сейчас одна поездка стоит 28 рублей.

Маршрут 15А начинается от улицы Тухачевского, 30/2 и заканчивается на улице Атаманская. Автобусы следуют из юго-западной части города через микрорайон «Перспективный», мимо родильного дома, троллейбусного парка в центр Ставрополя - по улицам 8 марта и Пушкина, доезжают до Чапаева и Троицкого переулка.

Ранее о подорожании проезда предупредили на городском маршруте №21М — до 32 рублей с 25 марта 2023 года. Маршрутка под этим номером курсирует от садового товарищества «Мечта» до улицы Чехова.