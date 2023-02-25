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НовостиОбщество25 февраля 2023 6:46

Электрические сирены включат 1 марта в Ставрополе

Этот сигнал означает «Внимание всем!»
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Ставрополе проверят готовность системы централизованного оповещения городского населения.

В администрации рассказали, что 1 марта в 10:30 сработают электрические сирены. Их сигнал означает «Внимание, всем!».

Услышав сирену, вы должны включить радио и телевизор, выслушать срочную информацию, передать ее соседям – особенно людям преклонного возраста.

Напомним, что днями ранее в Пятигорске и ряде городов России после хакерской атаки на коммерческие радиостанции слушатели получили недостоверную информацию.

Население предупредили о ракетных ударах по территории страны – это фейк, с целью дестабилизировать обстановку.