Непристегнутый водитель без прав погиб на Ставрополье

Фото: УГИБДД СК

В Андроповском округе непристегнутый водитель, лишенный прав за пьяное вождение, разбился в ДТП.

В УГИБДД Ставропольского края рассказали, что 53-летний мужчина сам же и спровоцировал аварию 24 февраля вечером.

- Влизи поселка Терновский водитель «Дэу Нэксия» на гравийной дороге выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Водитель погиб на месте. У него взяли кровь на установление состояния алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.