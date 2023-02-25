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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 6:56

Непристегнутый водитель без прав погиб на Ставрополье

53-летний мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД СК

Фото: УГИБДД СК

В Андроповском округе непристегнутый водитель, лишенный прав за пьяное вождение, разбился в ДТП.

В УГИБДД Ставропольского края рассказали, что 53-летний мужчина сам же и спровоцировал аварию 24 февраля вечером.

- Влизи поселка Терновский водитель «Дэу Нэксия» на гравийной дороге выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Водитель погиб на месте. У него взяли кровь на установление состояния алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.