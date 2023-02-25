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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:36

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Дагестане

Эпицентр находился в Хунзахском районе
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Землетрясение в Дагестане 25 февраля 2023 года зарегистрировали в ночное время – 2:55.

Судя по данным volcanodiscovery.com, первые подземные толчки начались в 23:55 в пятницу, 24 февраля. Магнитуда этого землетрясения достигла 4-х.

Эпицентр определили в Хунзахском районе Дагестана на глубине 10 км – на 56 км западнее Буйнакска и в 162 км от ближайшего вулкана Казбек.

Интенсивность тряски обозначили так: «Легкая тряска рядом с эпицентром». Поэтому информации о разрушениях и жертвах от МЧС республики нет.