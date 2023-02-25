В Пятигорске пьяный молодой человек ранил ножом двух прохожих

Прохожим причинен легкий вред здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске сотрудники полиции задержали 25-летнего пьяного молодого человека, ранившего ножом незнакомых ему людей.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю рассказали, что в отдел полиции города-курорта обратились сотрудники скорой помощи. Те сообщили, что в больницу попали двое молодых людей с ножевыми ранениями. По заключению судебно-медицинской экспертизы, их здоровью причинен легкий вред.

- Пострадавшие пояснили, что травмы им причинил незнакомый мужчина, проходивший мимо в состоянии опьянения. В ходе конфликта он нанес им несколько ножевых ранений, после чего скрылся, - сообщает ведомство. - Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника. 25-летнего местного жителя доставили в отдел внутренних дел, где он в содеянном сознался.

На задержанного завели уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).