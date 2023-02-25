Участникам СВО из Пятигорска передали оборудование для связи и поиска врага

Фото: Дмитрий Ворошилов

В Пятигорск из зоны спецоперации на Украине в отпуск прибыли военнослужащие.

Глава города рассказал, что с продуктами и вещами на передовой у бойцов нет проблем - выдают в частях и привозят из Пятигорска. Лично в руки же они получили новую партию оборудования, необходимого для связи друг с другом и возможности засечь врага.

Фото: Дмитрий Ворошилов

- От штаба поддержки, частных лиц и фонда ветеранов закуплено и передается военнослужащим лично в руки: 65 тепловизоров, 46 квадрокоптеров, 170 коллиматорных прицелов, 300 раций, 25 биноклей, 10 металлоискателей. Для обустройства в местонахождении: 35 генераторов, 30 бензопил, - отчитывается Дмитрий Ворошилов. - Необходимый строительный материал и инструменты передаются в рамках заявок от наших бойцов.