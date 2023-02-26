На Ставрополье 25 февраля произошло 1 ДТП

За минувшие сутки на дорогах края никто не погиб. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали об аварийности на дорогах. За минувшие сутки, 25 февраля 2023 года, в регионе произошло 1 ДТП с 1 пострадавшим, погибших нет. В ведомстве также уточнили, что за последние сутки в регионе были отстранены от вождения 35 водителей с признаками опьянения. 5 ставропольцев были уличены в нетрезвом вождении уже повторно.

Напомним, что ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что в Андроповском округе непристегнутый водитель, лишенный прав за пьяное вождение, разбился в ДТП. 53-летний водитель спровоцировал аварию сам.