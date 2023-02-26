На Ставрополье водитель попал в ДТП и оставил погибшего пассажира

Житель Ростовской области устроил смертельное ДТП на Ставрополье. Фото: Краевая Госавтоинспекция

В краевой Госавтоинспекции рассказали, что минувшей ночью в Изобильненском городском округе произошло смертельное ДТП. Водитель, который въехал в дерево, бросил своего пассажира в салоне автомобиля и скрылся с места ДТП.

По данным ведомства, автоавария произошла 26 февраля в 3:30 утра в поселке Рыздвяном. Мужчина за рулем иномарки «Ауди А4» двигался с небезопасной скоростью движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Погиб 29-летний местный житель, пассажир иномарки, а водитель покинул место ДТП.

Полицейские разыскали предполагаемого виновника автоаварии спустя несколько часов, им оказался 28-летний житель Ростовской области.

- Владелец разбитой Ауди, сообщает, что не помнит, что произошло ночью, - поделились подробностями в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства смертельной автоаварии уточняются. Водителю за то, что он оставил место ДТП грозит лишение водительских прав, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.