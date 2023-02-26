В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту нападения на мужчину в одном из магазинов

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что в одну из больниц города привезли мужчину с тяжкими телесными повреждениями. Выяснилось, что пострадавший получил их, потому что на него напали.

Полицейские выяснили, как мужчина получил повреждения. Оказалось, что знакомый потерпевшего вступил с ним в конфликт, когда они вместе оказались в одном из магазинов краевого центра. Во время спора, нападающий несколько раз ударил своего знакомого, а тот потерял равновесие и упал.

Когда мужчину доставили в больницу, врачи диагностировали ему перелом голени, по заключению экспертов - нападавший причинил тяжкий вред здоровью. Нападавшим оказался 27-летний местный житель, который во всем сознался полиции.

- По данному факту Отделом дознания ОП №3 Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - рассказали в ведомстве.