О ЧП рассказал глава Невинномысска в соц.сетях. Фото: Михаил Миненков.
27 февраля в Невинномысске будет ограничено движение по Пятигорскому шоссе. Информацию об этом разместили сотрудники ГУП СК «Крайтеплоэнерго».
В районе Пятигорского шоссе, 25, произошел провал грунта над тепловыми сетями второй главной тепловой магистрали диаметром 500 мм. Сейчас место провала ограждено.
Из-за аварийной ситуации, 27 февраля с 8.00 до 22.00 часов будут проводиться работы по ремонту вышеупомянутого участка. Движение транспортных средств по Пятигорскому шоссе в районе строения 25 будет ограничено.
- Объезд места проведения работ будет осуществляться по бульвару Мира и улице Гагарина, - предупредил горожан глава Невинномысска.
По информации, представленной ГУП СК «Крайтеплоэнерго», в районе Пятигорского шоссе, 25, Невинномысска образовался провал грунта над тепловыми сетями второй главной тепловой магистрали диаметром 500 мм. В настоящее время специалистами ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проведены работы по ограждению места провала.
Завтра, 27.02.2023, с 8.00 до 22.00 часов ГУП СК «Крайтеплоэнерго» будут проводиться работы по ремонту указанного участка, в связи с чем будет ограничено движение транспортных средств по Пятигорскому шоссе в районе строения 25. Объезд места проведения работ будет осуществляться по бульвару Мира и улице Гагарина.
Просим спланировать Ваш маршрут завтра с учетом проводимых работ.