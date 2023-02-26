О ЧП рассказал глава Невинномысска в соц.сетях. Фото: Михаил Миненков.

27 февраля в Невинномысске будет ограничено движение по Пятигорскому шоссе. Информацию об этом разместили сотрудники ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

В районе Пятигорского шоссе, 25, произошел провал грунта над тепловыми сетями второй главной тепловой магистрали диаметром 500 мм. Сейчас место провала ограждено.

Из-за аварийной ситуации, 27 февраля с 8.00 до 22.00 часов будут проводиться работы по ремонту вышеупомянутого участка. Движение транспортных средств по Пятигорскому шоссе в районе строения 25 будет ограничено.

- Объезд места проведения работ будет осуществляться по бульвару Мира и улице Гагарина, - предупредил горожан глава Невинномысска.

По информации, представленной ГУП СК «Крайтеплоэнерго», в районе Пятигорского шоссе, 25, Невинномысска образовался провал грунта над тепловыми сетями второй главной тепловой магистрали диаметром 500 мм. В настоящее время специалистами ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проведены работы по ограждению места провала.

Завтра, 27.02.2023, с 8.00 до 22.00 часов ГУП СК «Крайтеплоэнерго» будут проводиться работы по ремонту указанного участка, в связи с чем будет ограничено движение транспортных средств по Пятигорскому шоссе в районе строения 25. Объезд места проведения работ будет осуществляться по бульвару Мира и улице Гагарина.

Просим спланировать Ваш маршрут завтра с учетом проводимых работ.