В Цунтинском районе Дагестана сошла лавина

В результате схода лавины никто не пострадал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лавина сошла в Цунтинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РД. Инцидент произошел в 3 км от села Генух. Объем сошедшей снежной массы превысил 2,5 тысячи м³.

В результате схода лавины была заблокирована дорога местного значения «Кидеро – Генух». Организован объезд. Специалисты планируют завершить расчистку к 18:00.

Напомним, что пару дней назад в Дагестане две лавины оставили без автомобильного сообщения 9 населенных пунктов. Дорогу все еще расчищают от обильного количества снега.