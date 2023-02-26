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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 13:15

В Цунтинском районе Дагестана сошла лавина

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Дагестана
Анфиса КИМЕНИНИКО
В результате схода лавины никто не пострадал.

В результате схода лавины никто не пострадал.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лавина сошла в Цунтинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РД. Инцидент произошел в 3 км от села Генух. Объем сошедшей снежной массы превысил 2,5 тысячи м³.

В результате схода лавины была заблокирована дорога местного значения «Кидеро – Генух». Организован объезд. Специалисты планируют завершить расчистку к 18:00.

Напомним, что пару дней назад в Дагестане две лавины оставили без автомобильного сообщения 9 населенных пунктов. Дорогу все еще расчищают от обильного количества снега.