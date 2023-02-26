В Пятигорске несколько улиц останутся без электроснабжения 27 февраля

На сайте администрации Пятигорска предупредили горожан о том, что 27 февраля подача света в некоторых районах города будет ограничена. Свет отключат на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, так электроснабжение будет ограничено:

с 13:30 до 16:30

- по улице Октябрьская, 41, на проспекте 40 лет Октября №91а, 93, 95 и проспекте Кирова, 72;

с 9:00 до 12:00

- по улице им. Маршала Жукова №39-91, улице Орловская №37-85, №40-86, улице Бабаджаняна №30, 32;

с 13:30 до 16:30

- по улице им. Маршала Жукова №2-50, улице Пихтовая №3-17, № 4-20, улице Ямская №3-19, №2-10.

Ранее редакция «КП-Ставрополь» сообщала, что 27 февраля в Невинномысске будет ограничено движение по Пятигорскому шоссе. Неудобства связаны с провалом грунта над тепловыми сетями.