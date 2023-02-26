На Ставрополье часть абонентов остались без интернета и домашнего телефона

Проблемы со связью отмечают жители и других республик - в Северной Осетии, Чечне и КЧР. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за возгорания в лесополосе на Ставрополье несколько тысяч пользователей «Телко» 26 февраля остались без интернета и домашней телефонной связи.

Огонь в лесополосе повредил магистральный оптоволоконный кабель. Обрыв удалось обнаружить только спустя несколько часов. По словам специалистов связи, на устранение всех неполадок им необходимо больше двух часов.

Как сообщают абоненты, сбои наблюдались не только в Ставропольском, но и в соседних регионах - в Чечне, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

- Нам очень жаль, что это произошло в ваш выходной. Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить соединение как можно быстрее! В результате аварии кроме наших абонентов нет связи у многих операторов и ведомств, ей присвоен первый уровень приоритета, - комментируют ЧП сотрудники техподдержки в соцсетях.

Тем временем некоторые абоненты в Ставрополе жалуются, что не могут дозвониться специалистам на горячую линию - при вызове просто не идут гудки или операторы не отвечают.