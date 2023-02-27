За неделю коронавирусом на Ставрополье заболели 1346 человек

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

На Ставрополье за прошедшую неделю с 19 по 26 февраля от коронавируса выздоровели 1377 человек, при этом еще 1346 человек заболели, в том числе 76 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 70 пациентам, среди которых оказалось 14 детей. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За прошедшую неделю из-под наблюдения врачей было выписано 1377 человек. Уровень заболеваемости незначительно вырос, но все еще остается невысоким. Тем не менее важно соблюдать меры эпидпрофилактики, – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается: за последнюю неделю на Ставрополье первый компонент вакцины получили 4440 человек, а полный курс иммунизации прошли 3381 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медучреждении.