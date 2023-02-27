Автоинспекторы предупреждают о тумане на трассах Ставрополья

На трассах Ставрополья 27 февраля наблюдается туман Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье из-за резкого потепления опустился туман. Автоинспекторы предупреждают о погодных условиях на ряде территорий региона. Дороги из-за тумана могут стать небезопасными, а на востоке крае температура наблюдается минусовая температура – дорожное покрытие может быть скользким.

— В ряде территорий Ставрополья из-за резкого потепления наблюдается туман. Так на востоке региона минусовая температура, недостаточная видимость, дорога может быть скользкой, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителей просят быть внимательными, снижать скорость и держать дистанцию. Следует отказаться от необдуманного обгона или перестроения. Тем не менее осадков на Ставрополье не ожидают.

Также напомним, что конец февраля порадует теплом: на Ставрополье ожидается до +20 градусов. В начале недели будет тепло и солнечно, как и на выходных.