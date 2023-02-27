Ставропольского подрядчика осудили на три года за мошенничество на 5 млн рублей

Ставропольский подрядчик получила три года условно за мошенничество Фото: Даниил ОПАРИН

Между администрацией города Буденновска на Ставрополье и директором подрядной организации в марте 2020 года был заключен муниципальный контракт по благоустройству и озеленению «Сквера Памяти». На это выделили более 35 млн рублей. Правда, злоумышленница решила сэкономить на материалах и положить деньги себе в карман.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководитель организации в целях получения незаконной прибыли при сдаче работ заказчику указал в финансово-отчетных документах недостоверные сведения о стоимости примененных строительных материалов на сумму более 5 млн рублей, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование завершили, и в суде директора признали виновной, назначив наказание в виде условного лишения свободы на три года и возмещения причиненного ущерба – 5 142 917 рублей.