За некачественное лечение подростка с больницы на Ставрополье взыскали 200 тысяч

С больницы на Ставрополье взыскали 200 тысяч за некачественное лечение Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Буденновске на Ставрополье с больницы взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда после того, как врачи некачественно вылечили подростка. В январе 2019 года несовершеннолетний возвращался домой со школы, но поскользнулся и сломал голень. Его госпитализировали в медучреждение.

— Установлено, что при первичной и повторной госпитализации врачами-травматологами медицинского учреждения неправильно выбрана тактика лечения ребенка, в связи с чем потребовалось оперативное вмешательство, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Буденновский межрайонный прокурор подал иск в суд. От больницы потребовали возмещение морального вреда. Требования прокурора удовлетворили, и несовершеннолетнему выплатили 200 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.