В Кисловодске 40-летний мужчина заколол знакомого ножом

В Кисловодске 40-летний мужчина подозревается в нанесении смертельных травм знакомому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье, в городе Кисловодске, вечером 3 февраля в одном из общежитий компания знакомых распивала алкоголь. Во время застолья между подозреваемым и потерпевших случился конфликт. Мужчина приревновал знакомого к своей сожительницы.

— В ходе конфликта подозреваемый нанес ножом один удар в область бедра потерпевшего, попав в артерию. От полученного повреждения 54-летний мужчина скончался на месте, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время осмотрено место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Доказательства вины гражданина собираются.