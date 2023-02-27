За неделю на Ставрополье поймали 186 пьяных водителей

За прошедшую неделю на Ставрополье поймали 186 пьяных водителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 20 по 26 февраля, поймали 186 пьяных водителей, из них 23 сели за руль без прав, а еще 19 попались на пьяном вождении повторно – против них возбудили уголовные дела. Также одного гражданина привлекли к ответственности за передачу машины пьяному.

Помимо этого, с 22 по 25 февраля на Ставрополье автоинспекторы проводили рейды. Во время них в регионе поймали 127 пьяных водителей.

— Так, в Георгиевске автоинспекторы в рамках проводимых мероприятий остановили иномарку, за рулем которой находился 34-летний местный житель, который имел признаки опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителю предложили пройти тест на алкоголь, на что он ответил сначала отказом. Мужчина сообщил, что хочет пройти независимую экспертизу, но автоинспекторы пояснили ему, что принять решение надо сейчас.

Тогда мужчина согласился пройти тест на месте. Прибор показал более 1,6 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, а это сильно превышает допустимую норму.

В отношении водителя составили административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Машину поместили на штрафстоянку.