Ставропольский лингвист объяснила, что поможет иностранцам адаптироваться в России

Специалисты советуют иностранцам не бояться экзамена на знание русского языка. Фото: Илья Хачатурян/СКФУ

Чтобы получить гражданство РФ, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу, иностранцы должны сдать экзамены - по русскому языку, истории России, основам государственного законодательства. Проводить их, а также лингводидактическое тестирование, для определения уровня владения русским языком, уполномочены 13 организаций в нашей стране. Эксперт одной из них, расположенной в Ставрополе, объяснила, почему так необходимы такие проверки.

- Данные экзамены позволяют определить готовность иностранных граждан к интеграции в российское общество, а знание русского языка, российской истории, культурных ценностей, базовых прав и обязанностей способствует более простой адаптации и интеграции мигрантов, их социальной защищенности, предотвращению конфликтов с принимающим социумом, - говорит директор Центра лингвистических экспертиз и тестирования по русскому языку Северо-Кавказского федерального университета, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Эльвира Лаврик.

Специалист считает, что бояться экзамена не нужно: да, уровень сложности может отличаться в зависимости от вида получаемого документа, но все вопросы отражают повседневные ситуации, с которыми иностранному гражданину придется сталкиваться на работе, в паспортном столе, в поликлинике, в банке, в транспорте, во время шопинга.

К тому же, в центрах тестирования можно получить консультации, актуальные рекомендации по подготовке к экзамену, пройти репетиционное тестирование или посетить цикл подготовительных занятий.