На Ставрополье ищут виновных в массовой гибели птиц на реке Айгурке

На Ставрополье ищут виновников массовой гибели птиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

После третьей массовой гибели птиц на берегу реки Айгурка в Туркменском округе Ставропольского края прокуратура и следственный комитет ищут виновных. Обследование береговой линии продолжается, а причины смерти устанавливаются специалистами.

Вопрос о гибели птиц поднимали и на еженедельном рабочем совещании губернатора Ставропольского края. Глава региона потребовал жестоко наказать виновников, из-за которых погибают животные. Информация была доведена до ветеринарной службы. Специалисты отправили трупы на экспертизу, которая установит причины гибели.

Кроме того, расследование проконтролирует Бастрыкин, глава Следственного Комитета России. Информацию о гибели птиц направили в прокуратуру и СУ СК по Ставрополью – они расследуют происшествие.