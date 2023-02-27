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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 10:42

На Ставрополье ищут виновных в массовой гибели птиц на реке Айгурке

В настоящее время известно о смерти 131 утки-кряквы и 17 лебедей
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье ищут виновников массовой гибели птиц

На Ставрополье ищут виновников массовой гибели птиц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После третьей массовой гибели птиц на берегу реки Айгурка в Туркменском округе Ставропольского края прокуратура и следственный комитет ищут виновных. Обследование береговой линии продолжается, а причины смерти устанавливаются специалистами.

Вопрос о гибели птиц поднимали и на еженедельном рабочем совещании губернатора Ставропольского края. Глава региона потребовал жестоко наказать виновников, из-за которых погибают животные. Информация была доведена до ветеринарной службы. Специалисты отправили трупы на экспертизу, которая установит причины гибели.

Кроме того, расследование проконтролирует Бастрыкин, глава Следственного Комитета России. Информацию о гибели птиц направили в прокуратуру и СУ СК по Ставрополью – они расследуют происшествие.