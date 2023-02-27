Жители Ставрополья пытались сбыть 250 граммов метадона и 80 граммов героина

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Туркменском округе Ставропольского края двое местных жителей могут попасть в тюрьму за попытку сбыть 250 граммов метадона и 80 граммов героина – всего почти 1000 разовых доз. Правоохранители получили информацию о незаконной деятельности граждан и отправились в их дома для обыска.

— В ходе обыска по месту жительства одного из наркоторговцев оперативники обнаружили и изъяли прозрачный пакет и 58 полимерных свертков с порошкообразным веществом, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Злоумышленники купили наркотики и подобрали «закладки», которые после планировали сбыть аналогичным путем. Против наркоторговцев возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Фигуранты заключены под стражу. Там они будут дожидаться суда, который решит дальнейшую судьбу злоумышленников. Расследование продолжается.