В пожаре на Ставрополье погибли 1500 суточных цыплят

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В селе Горнозаводское Кировского округа Ставропольского края ночью 25 февраля произошло возгорание в животноводческой постройке. Внутри здания находились 1500 суточных цыплят. В утепленном помещении находился газовый баллон, который, предварительно, взорвался.

— Все произошло настолько быстро, что заметившие возгорание работники не успели вынести находившихся в здании суточных цыплят. Огонь мгновенно охватил птицу. Сотрудники, не мешкая, вызвали пожарных, – сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Пожарные залили горящую постройку водой. Однако все цыплята погибли, а помещение спасти не удалось. Точную причину возникновения пожара еще предстоит выяснить.

Также на Ставрополье расследуют массовую гибель птиц на берегу реки Айгурки Туркменского округа. Почему пернатые погибли, выясняют эксперты. Всего были найдены 131 утка-кряква и 17 лебедей. Обследование береговой линии продолжается.