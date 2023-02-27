В Минеральных Водах 65-летний местный житель убил женщину сковородкой

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

На Ставрополье, в Минеральных Водах, 65-летний местный житель обвиняется в убийстве женщины, которую пригласил к себе домой пить алкоголь, а после до смерти забил сковородкой. Все произошло вечером 25 июля 2022 года. Обвиняемый познакомился с 42-летней потерпевшей, и они вдвоем отправились домой к злоумышленнику.

— В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчиной и потерпевшей произошел конфликт из-за якобы похищенного ею мобильного телефона. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине множественные удары металлической сковородой по голове, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. А обвиняемый допил алкоголь и лег спать. Примерно через час он проснулся и понял, что женщина не подает признаков жизни.

Злоумышленник решил скрыть следы преступления, поэтому поместил труп в багажник и увез к реке Куме, в которую сбросил потерпевшую. О преступлении узнали, против мужчины возбудили уголовное дело и посадили его под стражу.

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Минераловодский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.