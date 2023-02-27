«Россети Северный Кавказ» обеспечат электроэнергией станцию для полива сельхозугодий в Александровском районе Ставрополья

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики «Россети Северный Кавказ» подключают к энергосетям компании современный объект мелиорации на Ставрополье – насосную станцию для капельного орошения земель в селе Калиновское Александровского района. Площадь орошаемых земель составит 1 350 га.

В рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения специалисты филиала «Ставропольэнерго» завершают реконструкцию воздушной линии 35 кВ.

«Энергообъект уже оснастили пунктом коммерческого учета и реклоузером с функциями релейной защиты и автоматики. Устройство автоматически отключит участок воздушной линии в случае возникновения технологического нарушения. В свою очередь, релейная защита предотвратит повреждение силового оборудования либо позволит минимизировать негативные последствия при нештатной ситуации», – рассказал директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

По окончании работ, которые завершатся в марте 2023 года, мощность энергопринимающих устройств насосной станции составит почти 710 кВт.

В 2022 году объектам мелиорации специалисты ставропольского филиала компании обеспечили почти 2 МВт мощности, в том числе 600 кВт насосной станции в Александровском районе края вблизи села Грушевcкое.