Ставропольский фермер попался на мошенничестве с сельхозсубсидиями на 6,4 млн

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставропольского края расследуются четыре уголовные дела, соединенных в одно производство, по факту мошенничества при получении сельхозсубсидий.

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю узнали, что глава фермы получал субсидии на возмещение части затрат, хотя он не занимался выращиванием продукции.

Злоумышленник предоставлял в минсельхоз Ставрополья подложные документы о производстве овощей, который якобы высаживал с 2018 по 2021 годы. Таким образом ему удалось похитить 6,4 млн рублей. Куда фермер дел деньги, не сообщается.

Фактически, сообщают ведомства, злоумышленник ничего не высаживал и ничего не тратил. В итоге против фермера возбудили уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.