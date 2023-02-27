Аграрии СКФО стали чаще брать кредиты по льготной программе Минсельхоза РФ

Аграрии на Северном Кавказе продолжают активно пользоваться льготной программой № 1528 Министерства сельского хозяйства РФ. По итогам 2022 года в рамках господдержки местные сельхозтоваропроизводители подписали кредитных соглашений на сумму, на 22% превышающую показатель за аналогичный период 2021 года.

66% заемных средств было направлено на финансирование текущей деятельности предприятий. На инвестиционные цели (приобретение сельхозтехники, строительство и реконструкцию объектов сельскохозяйственной инфраструктуры) - 34 %. Например, компания «Сельхозтранс» строит на Ставрополье новый комбикормовый завод, «Дербентская винодельческая компания» реализует проект по расширению производственных мощностей и увеличению площадей виноградников в Дагестане, а предприятие «Луч» завершило строительство системы орошения сельхозугодий на 1 тыс. га в Новоселицком районе Ставропольского края.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Востребованность отечественной сельскохозяйственной продукции в прошлом году заметно выросла на фоне ухода некоторых иностранных производителей. Многие региональные представители АПК воспользовались возможностью занять освобождающиеся ниши. Однако это потребовало от предприятий оперативной корректировки как текущих вопросов, так и долгосрочных задач. Аграрии оперативно пересматривали список поставщиков, выстраивали новые логистические цепочки, а также вкладывали дополнительные инвестиции в модернизацию и расширение производственных площадок. Льготные займы по ставкам от 1% до 5% годовых стали эффективным инструментом для реализации необходимой перенастройки».

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