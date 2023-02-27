Глава Ставрополья заявил о покупке безопасных химикатов для борьбы с грызунами

По словам губернатора Ставрополье, в регионе покупают безопасные химикаты для борьбы с грызунами в полях Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, заявил о поручении минсельхозу региона покупать безопасные химикаты для борьбы с грызунами на полях. Первую партию препаратов передадут аграриям в марте, к весенним работам. Это сделано после третьей массовой гибели птиц, которую недавно зафиксировали в Туркменском округе края.

— Такой вклад мы в регионе сделаем в борьбу с применением слишком сильных средств, которые травят не только мышей, но и других животных. Мы уже выяснили, что отрава, которую применили от мышей, стала причиной гибели диких животных и птиц, – написал губернатор в социальных сетях.

Ранее губернатор потребовал наказать виновников массовой гибели птиц на берегу реки Айгурка в Труновском округе Ставрополья. При этом в настоящее время по-прежнему неизвестно, отравили ли пернатых или они погибли по другой причине.