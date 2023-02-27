За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 35 млн

Мошенники за неделю обманули граждан на 35 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ставрополья за прошедшую неделю, с 20 по 26 февраля, отдали мошенникам 35 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, несмотря на проводимую на постоянной основе работу по профилактики мошенничества, граждане продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в дежурную часть Отдела МВД России по городу Железноводску с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя местная жительница. Гражданка рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника финансовой организации, – сообщает ведомство.

Звонивший сообщил, что к счетам потерпевшей получили доступ неизвестные. Под предлогом помощи в защите денег от кражи «сотрудник» предложил перевести около двух миллионов рублей на якобы безопасный счет.

Гражданка последовала инструкциям, однако, не получив спустя время деньги назад, поняла, что ее обманули мошенники. Против неизвестных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).