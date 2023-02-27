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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 15:00

Житель Ставрополья угрожал убийством и пытался задушить пенсионерку

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья могут посадить за угрозу убийством

Жителя Ставрополья могут посадить за угрозу убийством

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К полицейским в Грачевском округе Ставрополья обратилась 63-летняя пенсионерка с заявлением об угрозе убийством. На место происшествия прибыл участковый сотрудник полиции и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что заявительница и 57-летний знакомый распивали алкоголь. Во время застолья между отдыхающими возник конфликт. Злоумышленник начал душить потерпевшую и угрожал убить пенсионерку. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители доставили мужчину в отделение, где он в содеянном сознался. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Расследование продолжается, после злоумышленник предстанет перед судом.