Житель Ставрополья угрожал убийством и пытался задушить пенсионерку

Жителя Ставрополья могут посадить за угрозу убийством Фото: Алексей БУЛАТОВ

К полицейским в Грачевском округе Ставрополья обратилась 63-летняя пенсионерка с заявлением об угрозе убийством. На место происшествия прибыл участковый сотрудник полиции и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Установлено, что заявительница и 57-летний знакомый распивали алкоголь. Во время застолья между отдыхающими возник конфликт. Злоумышленник начал душить потерпевшую и угрожал убить пенсионерку. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.

Правоохранители доставили мужчину в отделение, где он в содеянном сознался. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Расследование продолжается, после злоумышленник предстанет перед судом.