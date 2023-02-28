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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 6:25

На Ставрополье пожилой водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Кочубеевское на Ставрополье накануне днем на улице Титова водитель «Ситроен Берлинго» не заметил переходившую по пешеходному переходу женщину. В результате автомобиль наехал на пешехода, а на место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В результате с ушибом спины 45-летняя местная жительница была госпитализирована в больницу Невинномысска, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем авто сидел 67-летний житель Кочубеевского округа. Мужчина был трезвый, при этом стаж его вождения – 40 лет. За последние два года он дважды получал штрафы за превышение скоростного лимита.

По факту аварии проводится проверка. Возможно, водителя привлекут к ответственности за это происшествие.