Жительнице Ставрополья дали два года условно за наезд на сотрудника ДПС

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставрополья ночью 15 октября 2022 года автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которой сидела 48-летняя жительница села Казьминское. Сотрудники увидели, что водитель была пьяная, и предложили ей пройти тест на алкоголь.

— Проигнорировав законные требования сотрудника полиции, женщина села за руль автомобиля и осуществила наезд на инспектора ДПС, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Автоинспектор получил сотрясение мозга и множественные ссадины. Сотрудник получил легкий вред здоровью. Тем не менее в отношении гражданки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

Государственный обвинитель потребовал не только дать срок водителю, но и конфисковать машину в доход государства как орудие преступления.

— Суд согласился с позицией обвинения и назначил виновному лицу наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с конфискацией транспортного средства в доход государства, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Приговор пока что не вступил в законную силу.