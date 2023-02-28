В преддверии 8 марта в Ставрополе пройдет ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе в преддверии Международного женского дня. В субботу, 4 марта, на улице Доваторцев, 13 развернется торговая площадка сельхозпроизводителей, где порядка 100 предприятий и подсобных хозяйств покажут ассортимент товаров для покупателей.

— В преддверии самого весеннего праздника ставропольцы смогут закупиться вкусными овощами, закусками к праздничному столу, ингредиентами для блюд, свежей зеленью и фруктами, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Кроме того, на ярмарке будут присутствовать ремесленники, которые будут продавать изделия ручной работы – их можно подарить родным и близким. Также на площадке развернут лавки с цветами в горшках и букетами.

А на улице Васильева, 35/1 пройдет еженедельная продуктовая ярмарка выходного дня. Все площадки будут работать с 8:00 по 16:00.