«Вора в законе» приговорили к 8 годам строгого режима на Ставрополье

На Ставрополье осудили «вора в законе» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский краевой суд вынес приговор 48-летнему жителю Карачаево-Черкесии, который в 2004 году на сходке криминальных авторитетов в Москве получил статус «вора в законе». После он начал руководить преступным миром вместе с другими преступниками.

— Более 17 лет он руководил преступными элементами, действовавшими на территории юга России, в том числе на территории Ставропольского края, неоднократно участвовал в разрешении финансовых и иных конфликтов в преступной среде, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Злоумышленник заправлял преступниками, определяя их идеологию и правила поведения. Этим он ухудшал криминальную обстановку на Ставрополье. Против него возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Суд признал «вора в законе» виновным в совершении преступления и приговорил к 8 годам «строгача» и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.