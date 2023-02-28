На Ставрополье женщине грозит тюрьма за две кражи

Жительнице Ставрополья грозит срок за две кражи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кочубеевском округе Ставрополья против 27-летней жительницы Невинномысска возбудили два уголовных дела за кражи – их соединят в одно производство. Злоумышленница гостила у знакомого, а когда тот уснул, решила прибрать к рукам телефон и наличку.

— Зная пароль к мобильному банку приятеля, девушка перевела несколько тысяч рублей на свой счет, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Граждану задержали полицейские и отвезли ее в отделение полиции. Там она созналась в кражах. Всего ей удалось забрать у знакомого порядка 40 тысяч рублей. Телефон у воровки забрали и вскоре вернут владельцу.

Судить злоумышленницу будут по пункту «в» части 2 и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) после окончания расследования.