Выпускники акселераторов Сбера с 2021 года привлекли 420 млн рублей инвестиций

Ростовская область была в числе лидеров по количеству желающих получать новые знания. Фото: sberbank.ru

Порядка 420 млн рублей инвестиций привлекли с 2021 года 130 тыс. выпускников бесплатных акселераторов Сбера (12+). Сейчас они внедряют свои решения в крупнейших корпорациях, сообщает пресс-служба Сбера.

В этом году для участия в студенческом акселераторе SberStudent приняли 18 тыс. студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 600 вузов. В школьный акселератор SberZ приняли 35 тыс. учеников из 6 тыс. школ, колледжей и техникумов. Средний возраст участников — 16 лет, самому младшему — 12 лет.

Как прокомментировал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, Ростовская область была в числе лидеров по количеству желающих получать новые знания. По его словам, школьники по итогам участия в акселераторах получали преференции при поступлении и дополнительные баллы к ЕГЭ, с студенческие команды – могли претендовать на гранты.

По данным HR директора Юго-Западного банка Сбербанка Марии Прохоровой, всего от Юго-Западного банка в акселераторы Сбера в 2023 году приняли 4,5 тыс. человек

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