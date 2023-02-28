После сообщений о минировании в Кисловодске проверяют школы и городской суд

В школы и городской суд Кисловодска поступили угрозы о минировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кисловодске на электронную почту городского суда и школ поступили угрозы о минировании учреждений. На место выехали спецслужбы, они проверяют здания и в случае чего разминируют снаряд. Людей эвакуировали, школьников, возможно, отпустили домой.

— Угрозы о минировании школ и суда поступили по электронной почте. Экстренные службы уже проверяют здания учреждений. Работают кинологи. С начала этого года в Кисловодске было зафиксировано более 10 сообщений о минирований школ и других учреждений города-курорта, – написал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Напомним, что в начале февраля в Кисловодске пять раз за две недели эвакуировали граждан из школ после сообщений о минировании. Сперва неизвестные угрожали взорвать банкомат, а после переключились на образовательные учреждения.